Tim Summer Hits cantanti 7 luglio 2022 | ospiti e scaletta seconda serata

Pubblicità

RaiRadio2 : “Toglierei dal vocabolario le parole razzismo, intolleranza, disuguaglianza” @mengonimarco con @emastokholma nel b… - AmorosoOF : Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare… - RaiRadio2 : “La felicità la prendo da me: siate felici, indipendentemente dagli altri” @AmorosoOF con @emastokholma nel backst… - zazoomblog : Tim Summer Hits 2022 anticipazioni seconda puntata 7 luglio: gli ospiti e la scaletta di stasera in tv - #Summer… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: TIM SUMMER HITS: al via su RAI2 il secondo appuntamento #timsummerhits #rai2 @CLAUDIA77565778 -

Scaletta seconda puntataHits: l'ordine di uscita dei cantanti Ancora prima di poterlo vedere in nuove vesti, quindi, l'ex ballerino di Amici sarà il volto dell'estate. Insomma, cosa si ...INTRATTENIMENTO Su Rai Due dalle 21.20Hits. La grande musica torna Live nelle più suggestive piazze del nostro Paese e in tutte le case degli italiani. Con Andrea Delogu e Stefano De ...Ecco la guida tv e la programmazione di stasera giovedì 7 luglio 2022 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:25, ci sarà un’altra replica della fiction Don Matteo 12. Su Rai Due, dalle 21:20, c ...Arsenal are enjoying a great summer transfer window but history tells us the Premier League outfit are capable of making big mistakes when it comes to signing players ...