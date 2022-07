Tim, disponibile l’offerta “TimVision Calcio e Sport”: ecco i prezzi per chi si abbona entro il 30 luglio (Di giovedì 7 luglio 2022) Quando manca solo poco più di un mese al ritorno della Serie A, TIM ha deciso di svelare l’offerta “TimVision Calcio e Sport” in vista della stagione 2022/23. Per chi si abbonerà entro il 30 luglio il prezzo è di 19,99 euro al mese per i dodici mesi successivi, in un’offerta che include la Serie A su DAZN, ma anche tutta la Champions League visibile su Infinity+ (escluse quelle in esclusiva Amazon Prime). Il costo di attivazione è di 19,99€ euro, in promozione a 9,99€ per chi è già in possesso di un TimVision Box. Inoltre TIM offre a costo zero la visione fino al 31 agosto 2022, ciò significa che i pagamenti avranno inizio da settembre. TIM sul proprio sito ufficiale offre anche una parziale risposta al quesito su uno dei temi più caldi per quanto concerne la visione ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Quando manca solo poco più di un mese al ritorno della Serie A, TIM ha deciso di svelare” in vista della stagione 2022/23. Per chi si abboneràil 30il prezzo è di 19,99 euro al mese per i dodici mesi successivi, in un’offerta che include la Serie A su DAZN, ma anche tutta la Champions League visibile su Infinity+ (escluse quelle in esclusiva Amazon Prime). Il costo di attivazione è di 19,99€ euro, in promozione a 9,99€ per chi è già in possesso di unBox. Inoltre TIM offre a costo zero la visione fino al 31 agosto 2022, ciò significa che i pagamenti avranno inizio da settembre. TIM sul proprio sito ufficiale offre anche una parziale risposta al quesito su uno dei temi più caldi per quanto concerne la visione ...

