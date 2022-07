Steven Yeun protagonsita del film sci-fi di Bong Joon-Ho con Robert Pattinson (Di giovedì 7 luglio 2022) L'attore Steven Yeun sarà uno dei protagonisti del film sci-fi diretto da Bong Joon-Ho con star Robert Pattinson. Steven Yeun sarà il protagonista del nuovo film sci-fi di Bong Joon Ho, ancora privo di un titolo ufficiale, accanto a Robert Pattinson. Il progetto permetterà alla star di Minari di collaborare nuovamente con il regista dopo Okja, uscito su Netflix nel 2017. Il lungometraggio si ispira al romanzo Mickey7 di Edward Ashton, anche se non è stato svelato se Bong Joon-ho, che si occuperà anche della sceneggiatura, rimarrà fedele alla storia raccontata tra le pagine. Il libro, usato come base del progetto, si ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 luglio 2022) L'attoresarà uno dei protagonisti delsci-fi diretto da-Ho con starsarà il protagonista del nuovosci-fi diHo, ancora privo di un titolo ufficiale, accanto a. Il progetto permetterà alla star di Minari di collaborare nuovamente con il regista dopo Okja, uscito su Netflix nel 2017. Il lungometraggio si ispira al romanzo Mickey7 di Edward Ashton, anche se non è stato svelato se-ho, che si occuperà anche della sceneggiatura, rimarrà fedele alla storia raccontata tra le pagine. Il libro, usato come base del progetto, si ...

