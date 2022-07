Sileri: «Con i vaccini aggiornati ipotesi quarta dose per gli over cinquanta» (Di giovedì 7 luglio 2022) L’intervista Il sottosegretario alla Salute Sileri traccia lo scenario autunnale. Entro settembre in arrivo le due nuove versioni di Pfizer e Moderna. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 7 luglio 2022) L’intervista Il sottosegretario alla Salutetraccia lo scenario autunnale. Entro settembre in arrivo le due nuove versioni di Pfizer e Moderna.

Pubblicità

GianpieroMerel1 : RT @MORBIUS_Q: La versione estiva del Prof #Crisanti torna In Onda su La7 con l'ennesima dichiarazione buca-schermo, spiegando nientemeno c… - Dafnee85 : RT @LBasemi: La versione estiva del Prof Crisanti torna In Onda su La7 con l'ennesima dichiarazione buca-schermo, spiegando nientemeno che… - Truth_W_ : RT @LBasemi: La versione estiva del Prof Crisanti torna In Onda su La7 con l'ennesima dichiarazione buca-schermo, spiegando nientemeno che… - GianpieroMerel1 : RT @LBasemi: La versione estiva del Prof Crisanti torna In Onda su La7 con l'ennesima dichiarazione buca-schermo, spiegando nientemeno che… - evelynbani : RT @porro62_m: #Parenzo, con la faccia da parenzo, #Sileri con quella del baro scoperto in flagranza -