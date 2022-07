Sagittario (Di giovedì 7 luglio 2022) In accordo con i presagi astrali, ho quattro consigli per te, collegati tra loro: 1) avvia tre progetti che sono apparentemente al di là delle tue capacità, quasi impossibili da realizzare con i tuoi livelli d’intelligenza, abilità ed esperienza,... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 7 luglio 2022) In accordo con i presagi astrali, ho quattro consigli per te, collegati tra loro: 1) avvia tre progetti che sono apparentemente al di là delle tue capacità, quasi impossibili da realizzare con i tuoi livelli d’intelligenza, abilità ed esperienza,... Leggi

Pubblicità

i82Soobin : “sei sagittario non andiamo d’accordo” ma vattene a fare in culo per favore sparisci dalla mia vista - misteru : Esplorato il vero volto di un ammasso globulare unico nel Sagittario - Astronza : Meno su di giri il Sagittario che non ha più il sostegno di Marte, ma che comunque si toglie quel sasso dalla scarp… - GJDonatiello : Whiting 1, un ammasso globulare conteso LA VIA LATTEA L’HA SOTTRATTO ALLA GALASSIA NANA DEL SAGITTARIO - Chicomesol : RT @AstrOroscopo: @Chicomesol LA CLASSIFICA STELLINE DI OGGI, GIOVEDI 7 LUGLIO! Qui l’oroscopo: - 1ª parte--> -