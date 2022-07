Processo Lucano, Corte Appello riapre istruttoria per intercettazione (Di giovedì 7 luglio 2022) La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha disposto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale nel Processo, denominato "Xenia", a carico dell'ex sindaco di Riace Domenico Lucano, di 64 anni, imputato di una serie di reati legati alla gestione dei migranti nel centro della Locride. Lucano, nel dibattimento di primo grado, conclusosi nel settembre del 2021 davanti il Tribunale di Locri, presieduto da Fulvio Accurso, è stato condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione, quasi il doppio rispetto alla condanna richiesta dal pubblico ministero, che era stata di 7 anni e 11 mesi. La riapertura dell'istruttoria è stata disposta dal collegio giudicante (presidente Giancarlo Bianchi), con il parere favorevole dei sostituti procuratori generali Adriana Fimiani e Antonio Giuttari, ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 luglio 2022) Lad'di Reggio Calabria ha disposto la riapertura dell'dibattimentale nel, denominato "Xenia", a carico dell'ex sindaco di Riace Domenico, di 64 anni, imputato di una serie di reati legati alla gestione dei migranti nel centro della Locride., nel dibattimento di primo grado, conclusosi nel settembre del 2021 davanti il Tribunale di Locri, presieduto da Fulvio Accurso, è stato condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione, quasi il doppio rispetto alla condanna richiesta dal pubblico ministero, che era stata di 7 anni e 11 mesi. La riapertura dell'è stata disposta dal collegio giudicante (presidente Giancarlo Bianchi), con il parere favorevole dei sostituti procuratori generali Adriana Fimiani e Antonio Giuttari, ...

Pubblicità

repubblica : Processo a Mimmo Lucano, la corte riapre l'istruttoria per un'intercettazione del 2017. 'Ora voglio la verità' - STEVE19722 : RT @paoloigna1: Processo a Mimmo Lucano, la corte riapre l'istruttoria per un'intercettazione del 2017. 'Ora voglio la verità' https://t.co… - paoloigna1 : Processo a Mimmo Lucano, la corte riapre l'istruttoria per un'intercettazione del 2017. 'Ora voglio la verità'… - andreavicini : Processo a Mimmo Lucano, la corte riapre l'istruttoria per un'intercettazione del 2017. 'Ora voglio la verità'… - reginafiordelis : Processo a Mimmo Lucano, la corte riapre l'istruttoria per un'intercettazione del 2017. 'Ora voglio la verità'… -