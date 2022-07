Ponte Morandi, giornalisti protestano a Genova: no al bavaglio (Di giovedì 7 luglio 2022) Protesta dei giornalisti davanti al tribunale di Genova in occasione della prima udienza del maxi processo per il crollo del Ponte Morandi. L'ordine e il sindacato dei giornalisti contestano un'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Protesta deidavanti al tribunale diin occasione della prima udienza del maxi processo per il crollo del. L'ordine e il sindacato deicontestano un'...

Pubblicità

fattoquotidiano : Ponte Morandi, via al processo: il comitato dei parenti delle vittime chiede (di nuovo) di essere parte civile. “Es… - RaiNews : Il processo arriva dopo quattro anni di indagini, due incidenti probatori, terabite di file e documenti sequestrati… - Affaritaliani : Ponte Morandi, giornalisti protestano a Genova: no al bavaglio - libellula58 : Ponte Morandi, via al processo: il comitato dei parenti delle vittime chiede (di nuovo) di essere parte civile. “Es… - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: Crollo del Ponte Morandi, processo rinviato al 12 settembre. Sono 59 le persone imputate, tra ex vertici e tecnici di Aut… -