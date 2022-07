Patti Smith, semplice come l'amore (Di giovedì 7 luglio 2022) Incanta il pubblico recitando i versi di Allen Ginsberg. Invita i giovani a rispettare la vita e a «fare qualcosa». la cantautrice torna sul palco per cantare l’importanza di prendersi cura gli uni degli altri: «È facile: se qualcuno ha fame, dagli da mangiare» Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 luglio 2022) Incanta il pubblico recitando i versi di Allen Ginsberg. Invita i giovani a rispettare la vita e a «fare qualcosa». la cantautrice torna sul palco per cantare l’importanza di prendersi cura gli uni degli altri: «È facile: se qualcuno ha fame, dagli da mangiare»

