"Non una di meno" l'ha giurata gli alpini: arriva esposto collettivo per le presunte molestie di Rimini (Di giovedì 7 luglio 2022) Rimini, 7 lug — Non potevano darla vinta agli alpini: non poteva passarla liscia il maschio tossico, etero, patriarcale, le cui azioni sono spinte da coraggio, senso del dovere e dell'amor patrio, orpelli medievali da annullare nel nome della società fluida e transfemminista (quella che opprime le donne in altri modi, in questo caso consentiti e incentivati). Non una di meno si accanisce contro il corpo degli alpini Così le beghine di Non una di meno, all'indomani della notizia che parla di una probabile archiviazione per l'unica denuncia per presunte molestie all'adunata di Rimini, tornano alla carica con un esposto. Il contenuto è a prima vista corposo: un faldone contenente 170 racconti di donne che sostengono di avere subito ...

