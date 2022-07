Napoli, interesse per Todibo? Le ultime news (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Napoli starebbe puntando verso la Francia per rinfrescare la squadra con nuovi acquisti. Sembrerebbe infatti essere tornato nel mirino del club inglese Jean-Clair Todibo, classe 1999. Il club è di nuovo interessato al giocatore del Nizza Il giornalista di Footmercato , Santi Aouna, ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale alcune considerazioni su questa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Ilstarebbe puntando verso la Francia per rinfrescare la squadra con nuovi acquisti. Sembrerebbe infatti essere tornato nel mirino del club inglese Jean-Clair, classe 1999. Il club è di nuovo interessato al giocatore del Nizza Il giornalista di Footmercato , Santi Aouna, ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale alcune considerazioni su questa L'articolo

Pubblicità

napolista : De Ligt preferisce il Bayern, il Chelsea pronto a presentare al Napoli un’offerta per #Koulibaly Su La Stampa. Il… - napolista : Adl cerca il colpo ad effetto per entusiasmare i tifosi: più di una telefonata all’agente di #Dybala Sul CorSera.… - Andrea842631710 : @Guido17595958 Intendevo dire che il Napoli e Pastorello magari avevano interesse a che girasse questa voce. Pastor… - blogaccioBlog : @toscana24_ ..si dichiara il sito di interesse nazionale e si attracca il rigassificatore! Come accadde ad Acerra i… - TUTTOJUVE_COM : Napoli, per Fabian Ruiz non c’è solo la Liga: all’orizzonte spunta l’interesse della Juventus -