Pubblicità

acmilan : Official Statement: Ignazio Abate is Milan Primavera's new head coach ?? - DiMarzio : .@acmilan: ufficiale l’arrivo di Divock #Origi #calciomercato #SerieA - AntoVitiello : UFFICIALE: #Milan e #Puma annunciano il rinnovo a lungo termine della partnership. La novità, Puma diventerà il Nam… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Milan, torna Messias. Stavolta il brasiliano si veste di rossonero a titolo definitivo - sportli26181512 : Milan, UFFICIALE l'acquisto di Messias: Dopo l'accordo e la firma di ieri, è arrivata l'ufficialità: Junior Messias… -

Nuovi contatti per Renato Sanches, per la difesa sondaggio per Tanganga del Tottenham Tutto pronto per la presentazionealle 14 di Divock OrigiDopo l'affiliazione all'Associazione ItalianaClub (Aimc) èl'inizio dell'attività del sodalizio e del suo consiglio direttivo la cui composizione sarà resa nota nel corso dell'evento.Depositato in Lega il contratto di Junior Messias che (ri)torna ufficialmente ad essere un giocatore del Milan ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...