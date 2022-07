Mertens non si rassegna: vuole fortissimamente il Napoli (Di giovedì 7 luglio 2022) Dries Mertens ha deciso di attendere ancora il rinnovo di contratto con il Napoli, lo dice Sky Sport. Secondo Gianluca Di Marzio, nonostante il giocatore abbia ricevuto delle offerte da altri club ha deciso di aspettare. Il contratto del calciatore è scaduto il 30 giugno, a quel punto avrebbe potuto firmare liberamente per qualsiasi altra squadra, ma ha deciso di non farlo. La voglia di Mertens di restare a Napoli è così forte, che nonostante non arrivino chiari segnali da parte di De Laurentiis lui ha deciso di non voltare pagina. Mertens vuole restare al Napoli Una volontà ferrea quella del belga disposto ad attendere ancora qualche giorno prima di decidere il suo futuro. Mertens attende una chiamata, un segnale dal Napoli che possa ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 7 luglio 2022) Driesha deciso di attendere ancora il rinnovo di contratto con il, lo dice Sky Sport. Secondo Gianluca Di Marzio, nonostante il giocatore abbia ricevuto delle offerte da altri club ha deciso di aspettare. Il contratto del calciatore è scaduto il 30 giugno, a quel punto avrebbe potuto firmare liberamente per qualsiasi altra squadra, ma ha deciso di non farlo. La voglia didi restare aè così forte, che nonostante non arrivino chiari segnali da parte di De Laurentiis lui ha deciso di non voltare pagina.restare alUna volontà ferrea quella del belga disposto ad attendere ancora qualche giorno prima di decidere il suo futuro.attende una chiamata, un segnale dalche possa ...

