Mattarella “Non respingere i migranti quando sono sulle navi” (Di giovedì 7 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi rischiamo un nuovo impoverimento, rappresentato dall'emigrazione disordinata e irregolare verso Occidente di tante energie giovanili che sarebbero preziose per lo sviluppo del continente. Le crisi internazionali, pandemica, climatica, unitamente alle conseguenze scatenate dalla Federazione Russa con la guerra, aprono a spinte accentuate di nuove emigrazioni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento a Lusaka all'Assemblea Nazionale in occasione della Visita Ufficiale in Zambia.“Di qui la preoccupazione espressa dal Presidente Hichilema nel suo recente intervento al Parlamento Europeo, a Strasburgo, nell'evidenziare come l'agevolazione della circolazione della manodopera dovrebbe e potrebbe contribuire allo scambio di conoscenze tra pari, migliorando il flusso di informazioni e portando nuove innovazioni – ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi rischiamo un nuovo impoverimento, rappresentato dall'emigrazione disordinata e irregolare verso Occidente di tante energie giovanili che sarebbero preziose per lo sviluppo del continente. Le crisi internazionali, pandemica, climatica, unitamente alle conseguenze scatenate dalla Federazione Russa con la guerra, aprono a spinte accentuate di nuove emigrazioni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio, nel suo intervento a Lusaka all'Assemblea Nazionale in occasione della Visita Ufficiale in Zambia.“Di qui la preoccupazione espressa dal Presidente Hichilema nel suo recente intervento al Parlamento Europeo, a Strasburgo, nell'evidenziare come l'agevolazione della circolazione della manodopera dovrebbe e potrebbe contribuire allo scambio di conoscenze tra pari, migliorando il flusso di informazioni e portando nuove innovazioni – ...

Pubblicità

elio_vito : Mentre il Capo dello Stato è impegnato all’estero, FdI lo attacca, in modo assai poco patriottico, con una surreale… - gparagone : E non venga #Conte a fare la verginella! E’ colui che, svuotando di poteri il Parlamento, PER PRIMO ha inventato… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Mattarella “Non respingere i migranti quando sono sulle navi” - - Antonio39148566 : RT @MraCnz: #ilmattino rivela che #Mattarella ha chiesto a @GiuseppeConteIT di non causare crisi di governo. Quando ha dato il benestare al… - blogsicilia : #notizie #sicilia Mattarella “Non respingere i migranti quando sono sulle navi” - -