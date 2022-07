M5S | le indecisioni di Conte? Specchio di un Movimento che ha perso la coscienza di sé

Pubblicità

APatrignan : @FlorisserraGiu @CastellinoLuigi Si, certamente, 20 anni di B. ci hanno distrutto, ma qui si stava parlando del M5S… -

Italia Oggi

Le condizioni di Conte a Draghi: aiuti alle famiglie e più collegialità Ledi Conte sono in parte dovute al carattere dell'uomo, eterno indeciso, ma in buona parte alle troppe anime ...Lì si terranno tra poco le prime Primarie di coalizione con Pd enella stessa competizione. ... Ma giocando sulleed i tentennamenti di Fontana, si è materializzata la disponibilità di ... M5s e Lega sono indecisi a tutto - ItaliaOggi.it ervono ragioni per restare nel governo", dice Giuseppe Conte senza capire che per lui e per il Movimento la ragioni più indispensabili sono quelle per uscire. L’atteso faccia a faccia con Draghi si c ...Lo scenario politico è sconfortante, la frantumazione del M5S, le indecisioni del Pd tra Di Maio e Conte, la ricerca del centro perduto ...