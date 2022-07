LIVE – Jabeur-Maria 6-2 2-5, semifinale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 7 luglio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Jabeur-Maria, prima semifinale femminile del torneo di Wimbledon 2022. Si affrontano due giocatrici d’altri tempi, che fanno delle variazioni e dell’acume tattico le loro armi principali. I pronostici sono tutti dalla parte della tunisina, grandissima favorita per la vittoria finale dopo la prematura eliminazione di Iga Swiatek. Battendo in tre set la ceca Bouzkova, è diventata la prima araba a raggiungere il penultimo atto di un torneo dello Slam. Dall’altra parte la favola rappresentata dalla tedesca, quasi trentacinquenne e madre di due figli. Prima di questo torneo non si era mai spinta oltre il secondo turno in un Major. La nordafricana conduce per 2-1 nei precedenti (uno a LIVEllo di tabellone principale e gli ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Ile latestuale di, primafemminile del torneo di. Si affrontano due giocatrici d’altri tempi, che fanno delle variazioni e dell’acume tattico le loro armi principali. I pronostici sono tutti dalla parte della tunisina, grandissima favorita per la vittoria finale dopo la prematura eliminazione di Iga Swiatek. Battendo in tre set la ceca Bouzkova, è diventata la prima araba a raggiungere il penultimo atto di un torneo dello Slam. Dall’altra parte la favola rappresentata dalla tedesca, quasi trentacinquenne e madre di due figli. Prima di questo torneo non si era mai spinta oltre il secondo turno in un Major. La nordafricana conduce per 2-1 nei precedenti (uno allo di tabellone principale e gli ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Jabeur-Maria 6-2 1-1 semifinale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Jabeur-Maria #semifinale #Wimbledon - zazoomblog : LIVE – Jabeur-Maria 3-2 semifinale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Jabeur-Maria #semifinale #Wimbledon - zazoomblog : LIVE – Jabeur-Maria 2-1 semifinale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Jabeur-Maria #semifinale #Wimbledon - sportface2016 : #Wimbledon | Ons #Jabeur e Tatjana #Maria sono in campo per la prima semifinale del tabellone femminile. SEGUI LA D… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI/1 ?????? Wimbledon, semifinali femminili 14h35 Jabeur ????-???? Maria a seguire Rybakina ????-???? Halep… -