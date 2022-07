L’adesione alla Nato sconsiderata e antidemocratica (Di giovedì 7 luglio 2022) Il nostro governo svedese ha definito storico il patchwork della sua politica di sicurezza. Come molti altri socialdemocratici, sono rimasto scioccato in parte dal processo antidemocratico che ha guidato il L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 7 luglio 2022) Il nostro governo svedese ha definito storico il patchwork della sua politica di sicurezza. Come molti altri socialdemocratici, sono rimasto scioccato in parte dal processo antidemocratico che ha guidato il L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

UgoMondini : RT @francofontana43: Per fortuna in Svezia c’è chi si vergogna per il patto scellerato con Erdogan “Adesione alla Nato vergognosa e antidem… - Moeren : RT @francofontana43: Per fortuna in Svezia c’è chi si vergogna per il patto scellerato con Erdogan “Adesione alla Nato vergognosa e antidem… - YerleShannara : RT @francofontana43: Per fortuna in Svezia c’è chi si vergogna per il patto scellerato con Erdogan “Adesione alla Nato vergognosa e antidem… - grastef : RT @francofontana43: Per fortuna in Svezia c’è chi si vergogna per il patto scellerato con Erdogan “Adesione alla Nato vergognosa e antidem… - paolo_olivari : @Erminio66384249 @andaletomabefis @deshifi @gianlucamart1 Nessuno ha vietato l’uso della lingua russa, la lingua ru… -