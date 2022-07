“I russi si sono fermati”. Ucraina, primo stop delle truppe di Putin (Di giovedì 7 luglio 2022) Guerra in Ucraina, primo stop russo dall’inizio dell’invasione. Oggi, giovedì 7 luglio, è il 134esimo giorno di combattimenti, ma ci sono importanti novità. Negli ultimi scontri le truppe ucraine hanno inflitto pesanti perdite all’esercito russo. Lo ha reso noto lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine sulla propria pagina Facebook. “Nella direzione di Kramatorsk, il nemico ha sparato contro le infrastrutture civili nelle aree di Siversk e Hryhorivka – si legge nel post di Facebook riportato da Unian – I soldati ucraini hanno inflitto perdite significative al nemico durante il suo tentativo di offensiva nelle aree degli insediamenti di Verkhnokamianske, Belogorivka e Hryhorivka. Gli occupanti si sono ritirati”. Dall’inizio dell’invasione è il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Guerra inrusso dall’inizio dell’invasione. Oggi, giovedì 7 luglio, è il 134esimo giorno di combattimenti, ma ciimportanti novità. Negli ultimi scontri leucraine hanno inflitto pesanti perdite all’esercito russo. Lo ha reso noto lo Stato Maggiore GeneraleForze Armate ucraine sulla propria pagina Facebook. “Nella direzione di Kramatorsk, il nemico ha sparato contro le infrastrutture civili nelle aree di Siversk e Hryhorivka – si legge nel post di Facebook riportato da Unian – I soldati ucraini hanno inflitto perdite significative al nemico durante il suo tentativo di offensiva nelle aree degli insediamenti di Verkhnokamianske, Belogorivka e Hryhorivka. Gli occupanti siritirati”. Dall’inizio dell’invasione è il ...

