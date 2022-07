Forse raggiunto il picco estivo (Di giovedì 7 luglio 2022) Anche se decisamente più alto del previsto, il massimo di contagi sembra ormai realizzato e si spera in una riduzione imminente... Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 7 luglio 2022) Anche se decisamente più alto del previsto, il massimo di contagi sembra ormai realizzato e si spera in una riduzione imminente...

Pubblicità

mario__lavezzi : @NumerINTERi @rb0638 Si si, Daydream rimane forse il disco migliore, anche se il top per me l'hanno raggiunto con M… - LKlimex : RT @Marcella_IsBack: Il modello USA sta crollando. L'Occidente ha raggiunto un tale livello di degrado sociale e morale che forse è cosa bu… - wasabi1803 : @PieroSansonetti Provo a restare una signora, dura stavolta. Di parole che hanno urtato la mia sensibilità su Twitt… - MarySpes : RT @Marcella_IsBack: Il modello USA sta crollando. L'Occidente ha raggiunto un tale livello di degrado sociale e morale che forse è cosa bu… - i69sTyong : @mingyulino forse non hai capito il mio discorso, quindi ti dirò la mia, perché ci sta non concordare ma non voglio… -