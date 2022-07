F1 GP Austria 2022, Bottas: “Entusiasta per un weekend più veloce con la sprint race” (Di giovedì 7 luglio 2022) Il pilota dell’Alfa Romeo, Valtteri Bottas, nel corso della conferenza stampa del Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1, si è detto carico in vista del weekend: “È bello essere qui con la sprint race. A Silverstone un’occasione sprecata, ma penso all’incidente di Zhou e sono felice che stia bene. In Austria ho fatto delle belle gare in passato e sono curioso vedere come andrà con le nuove macchine e con la sprint. Sono Entusiasta per un weekend che sarà più veloce”. Anche Daniel Ricciardo della McLaren ha bisogno di riscattarsi: “A Silverstone non è andata bene, è stata una gara cupa. Eravamo lenti e lontani dal passo ideale. C’è stata mancanza di aderenza rispetto a chi mi stava davanti ed è ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Il pilota dell’Alfa Romeo, Valtteri, nel corso della conferenza stampa del Gran Premio d’di Formula 1, si è detto carico in vista del: “È bello essere qui con la. A Silverstone un’occasione sprecata, ma penso all’incidente di Zhou e sono felice che stia bene. Inho fatto delle belle gare in passato e sono curioso vedere come andrà con le nuove macchine e con la. Sonoper unche sarà più”. Anche Daniel Ricciardo della McLaren ha bisogno di riscattarsi: “A Silverstone non è andata bene, è stata una gara cupa. Eravamo lenti e lontani dal passo ideale. C’è stata mancanza di aderenza rispetto a chi mi stava davanti ed è ...

