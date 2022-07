De Laurentiis e il piano anti-Juve: “Koulibaly via a zero” (Di giovedì 7 luglio 2022) La Juventus ha iniziato a muoversi per l’acquisto di Koulibaly, potenziale erede di de Ligt: il Napoli vuole evitare di darlo ai bianconeri La Juventus corteggia Koulibaly. Il difensore senegalese… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 7 luglio 2022) Lantus ha iniziato a muoversi per l’acquisto di, potenziale erede di de Ligt: il Napoli vuole evitare di darlo ai bianconeri Lantus corteggia. Il difensore senegalese… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale CdS – Rinnovo Koulibaly, De Laurentiis rilancia ed offre 6… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, rinnovo Koulibaly: De Laurentiis rilancia ed offre 6 milioni netti per 5 anni al difensore azzurro https:… - karda70 : RT @psb_original: Bari, De Laurentiis: 'Stiamo lavorando per qualche colpo da regalare ai tifosi' #SerieB - psb_original : Bari, De Laurentiis: 'Stiamo lavorando per qualche colpo da regalare ai tifosi' #SerieB - 1926_cri : RT @apetrazzuolo: CDS - Napoli, rinnovo Koulibaly: De Laurentiis rilancia ed offre 6 milioni netti per 5 anni al difensore azzurro https://… -