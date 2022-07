Bimbo morto a Sharm, giallo sulla fine di Andrea. Nessun altro ospite ha sintomi (Di giovedì 7 luglio 2022) Bambino morto a Sharm: le ultime notizie sulla tragedia nel resort Roma, 7 luglio 2022 - È ancora tutto in alto mare, avvolto dalla nebbie egiziane di un'inchiesta che, in piena stagione estiva, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Bambino: le ultime notizietragedia nel resort Roma, 7 luglio 2022 - È ancora tutto in alto mare, avvolto dalla nebbie egiziane di un'inchiesta che, in piena stagione estiva, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Rientrerà sabato in Italia la salma di Andrea Mirabile, il piccolo di 6 anni morto a Sharm el Sheik sembra per un'i… - fanpage : “Aiutateci, ci serve un volo speciale per tornare in Italia” L’appello lanciato da Rosalia Manosperti, la mamma… - News24_it : Bimbo morto a Sharm: genitori torneranno domani a Palermo - Agenzia ANSA - telodogratis : Bimbo morto a Sharm: genitori torneranno domani a Palermo - zazoomblog : Bimbo morto a Sharm el Sheik i genitori tornano domai a Palermo. Aperta uninchiesta fari accesi sul resort -… -