Wimbledon grandi ascolti, su Sky 505 mila a seguire Sinner vs Djokovic (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ancora grandi ascolti per il torneo di Wimbledon su Sky: l’incontro dei quarti di finale tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, in onda ieri dalle 14.30 su Sky Sport con la telecronca di Elena Pero e Paolo Bertolucci, ha ottenuto 505 mila spettatori medi e 1 milione 200 mila spettatori unici, con il 5,9% di share. Il picco si è registrato durante il quinto set, intorno alle 16.51, con 617 mila... Leggi su digital-news (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ancoraper il torneo disu Sky: l’incontro dei quarti di finale tra Novake Jannik, in onda ieri dalle 14.30 su Sky Sport con la telecronca di Elena Pero e Paolo Bertolucci, ha ottenuto 505spettatori medi e 1 milione 200spettatori unici, con il 5,9% di share. Il picco si è registrato durante il quinto set, intorno alle 16.51, con 617...

Pubblicità

infoitsport : Wimbledon, grandi ascolti su Sky per l'incontro Djokovic-Sinner - 80yeye80 : RT @LaDialettica: Giocata oggi, probabilmente verrebbe sospesa per oscurità e ripresa al chiuso. Partita semplicemente epocale che già all… - Luxgraph : Wimbledon, grandi ascolti su Sky per l'incontro Djokovic-Sinner - LaDialettica : Giocata oggi, probabilmente verrebbe sospesa per oscurità e ripresa al chiuso. Partita semplicemente epocale che g… - Tennis_Ita : Wimbledon, Novak Djokovic: 'Sinner è fantastico. Lo vedremo molto spesso protagonista nei grandi tornei' -