Usa | sparatoria in Illinois | il killer accusato di 7 omicidi

Robert E. Crimo III è stato accusato di sette omicidi di primo grado, "accuse che garantiranno una condanna a vita senza possibilità di libertà condizionale". Lo ha annunciato Eric Rinehart, attorney ...

alessioviola : ++Usa, parata per il 4 luglio irrompe durante una tradizionale sparatoria++ - Agenzia_Ansa : Dopo una caccia all'uomo durata 8 ore, la polizia ha arrestato il 22enne sospettato di aver aperto il fuoco su una… - TgLa7 : #Sparatoria negli #StatiUniti, ad #HighlandPark, in #Illinois, durante la parata del 4 luglio. Secondo le prime inf… - vpizziBSC : RT @alessioviola: ++Usa, parata per il 4 luglio irrompe durante una tradizionale sparatoria++ - RadioItaliaIRIB : RT @RadioItaliaIRIB: Usa, Sparatoria Illinois: attacco pianificato da settimane -