Ultime Notizie – Covid oggi Germania | contagi su | sistema sanitario in difficoltà

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Crescono inle voci che segnalano il risorgere dele l’aggravarsi dello stress che l’aumento dei casi comporta per il. Un’importante associazione di medici, il Marburger Bund, ha avvertito che gli effetti degli elevati numeri deisi stanno già facendo sentire. “Vediamo colli di bottiglia negli ospedali, specie nello Stato dello Schleswig-Holstein, con i suoi dati diparticolarmente elevati”, ha detto la presidente del Marburger Bund Susanne Johna al quotidiano Handelsblatt. “Ma anche alcuni servizi in altri Lander, guardie mediche e pronto soccorso, lavorano solo in parte a causa della carenza di personale. Dobbiamo anche presumere che sempre più lavoratori verranno a mancare nelle prossime settimane”, ha detto Johna. Complessivamente ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Koulibaly, Inter, Sassuolo e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - CorriereCitta : Antonio Conte sul volo Ryanair, il video diventa virale: ‘Spurs terribili, è una follia’ (VIDEO) - junews24com : De Ligt Chelsea, dall'Inghilterra sono sicuri: vogliono chiudere in settimana! - -

Il Sole 24 ORE

Vulvodinia , da malattia un tempo considerata 'immaginaria' alla notevole diffusione nella popolazione femminile. La consapevolezza, però, ha fatto fare passi da gigante anche all'Italia, per quanto ...Lesono state presentate da Robin Walker, viceministro per gli Standard della Scuola in seno al dicastero dell'Istruzione, terzo abbandono da stamattina dopo quelli di ieri. In totale le ... Ucraina, ultime notizie. Von der Leyen: Ue si prepari a taglio totale del gas da Mosca. Russia ... 2' di lettura 06/07/2022 - Centrocampista goleador, proveniente dal Torconca (Promozione Romagna) come il tecnico Filippo Vergoni e i compagni di squadra Cristian Mani e Massimo Tombari, Nicola Casoli ...In Liguria spariscono le famose “fasce” che svolgevano il ruolo di contenere e trattenere il terreno sui rilievi. Gli effetti si manifestano ...