Tragedia a Lapio | 69enne si toglie la vita impiccandosi

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Dramma per la comunità di. Undel posto si è tolto laad un albero poco distante dalla sua abitazione. L’allarme è scattato quando i parenti si sono accorti dell’assenza dell’uomo, usciti di casa lo hanno ritrovato privo di. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma, dopo l’esame esterno del medico legale è stata liberata per poter svolgere il rito funebre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.