Traffico Roma del 06-07-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana Raimondi sulla diramazione dinord code per incidente tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione del raccordo anulare poi da tratti poi per l’incendio di veicolo sulla A12-civitavecchia tra Torre in Pietra e Cerveteri in direzione di Civitavecchia rallentamenti e code invece per lavori su via Appia Nuova 3 via Appia Pignatelli via del Casale Rotondo verso raccordo anulare ricordiamo che per lavori fino al 5 agosto è chiusa via Ardeatina tra via di Tor Pagnotta raccordo anulare nelle due direzioni inevitabili ripercussioni per ile resta chiusa dopo l’incendio di ieri via di Prato per verifiche alle alberature tra via Pontina e via Arno con ripercussioni per ilsu via Pontina in ...