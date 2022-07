Test Invalsi: nei risultati la prova del nove che sono una beffa (Di mercoledì 6 luglio 2022) Se fossi il ministro dell’Istruzione, da domani liquiderei l’Invalsi, l’istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo. Ora non abbiamo più alcun dubbio: purtroppo, non serve a nulla misurare la febbre della Scuola nel nostro Paese. Perché? La spiegazione ce l’ha data, con estrema franchezza, il presidente dell’Invalsi nel dirci senza mezzi termini che da vent’anni non cambia nulla. L’unica novità, infatti, dei risultati dei Test di quest’anno è questa ammissione da parte dell’Invalsi. Preso forse da un moto di coscienza, da un senso di colpa o dal tentativo disperato di dire alla politica “serve cambiare rotta”, Ricci ha comunicato che “le differenze vengono da molto lontano, ben prima della pandemia. Attraverso i dati delle rilevazioni internazionali, è possibile verificare che alcune ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Se fossi il ministro dell’Istruzione, da domani liquiderei l’, l’istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo. Ora non abbiamo più alcun dubbio: purtroppo, non serve a nulla misurare la febbre della Scuola nel nostro Paese. Perché? La spiegazione ce l’ha data, con estrema franchezza, il presidente dell’nel dirci senza mezzi termini che da vent’anni non cambia nulla. L’unica novità, infatti, deideidi quest’anno è questa ammissione da parte dell’. Preso forse da un moto di coscienza, da un senso di colpa o dal tentativo disperato di dire alla politica “serve cambiare rotta”, Ricci ha comunicato che “le differenze vengono da molto lontano, ben prima della pandemia. Attraverso i dati delle rilevazioni internazionali, è possibile verificare che alcune ...

Pubblicità

Iostoconlanato : Dai test invalsi è uscito fuori un quadro sconcertante. Il 70% degli studenti non raggiunge un livello di conoscen… - RaffaRa06692253 : RT @Avvocatocapita1: Questa è la situazione. Disastro istruzione nel Lazio, il 50 per cento degli studenti non arriva alla sufficienza. Gl… - Vv90111 : @LinoXgo @NicolaBusin @profgviesti @EticaEconomia Si vada a vedere i dati sui test Invalsi e la percentuale di laur… - Avvocatocapita1 : Questa è la situazione. Disastro istruzione nel Lazio, il 50 per cento degli studenti non arriva alla sufficienza.… - UnioneSarda : #Sardegna - Test Invalsi, l'Isola “bocciata” in matematica -