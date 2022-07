SuperQuark 2022: anticipazioni e servizi puntata 6 luglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il programma di divulgazione scientifica SuperQuark 2022 torna da stasera in tv mercoledì 7 luglio in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, ecco anticipazioni su argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE La trasmissione della vita e gli abitanti del mare. Piero Angela apre con il primo episodio della serie prodotta dalla Bbc, “Il gioco della seduzione”, il nuovo ciclo di SuperQuark su Rai 1. Alberto Angela andrà, invece, a ritroso nel tempo nell’Italia di trecentomila anni fa, alle porte di Roma in uno dei siti più importanti della nostra preistoria, La Polledrara di Cecanibbio, il cimitero degli elefanti antichi dove è stato riportato alla luce un esemplare straordinario, perché ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il programma di divulgazione scientificatorna da stasera in tv mercoledì 7in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, eccosu argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE La trasmissione della vita e gli abitanti del mare. Piero Angela apre con il primo episodio della serie prodotta dalla Bbc, “Il gioco della seduzione”, il nuovo ciclo disu Rai 1. Alberto Angela andrà, invece, a ritroso nel tempo nell’Italia di trecentomila anni fa, alle porte di Roma in uno dei siti più importanti della nostra preistoria, La Polledrara di Cecanibbio, il cimitero degli elefanti antichi dove è stato riportato alla luce un esemplare straordinario, perché ...

