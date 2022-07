Sonia Bruganelli | l’idea curiosa per il “GF Vip” | “Donna incinta…”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 6 luglio 2022)ha consigliato ad Alfonso Signorini di far partorire unaal “Grande Fratello Vip”. Ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, la produttrice, che a settembre tornerà a vestire i panni di opinionista, ha svelato alcuni retroscena sul reality di Canale 5. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Maurizio Costanzo, le belle parole per la sua ex: “Abbiamo avuto una relazione importante” La scelta di tornare al “GF Vip” come opinionista dopo aver fatto capire in più occasioni di non essere disponibile a concedere un bis ha lasciato parecchio perplessi gli ammiratori dell’ex moglie di Paolo Bonolis. Masi è difesa così dagli attacchi: “Non che io volessi essere corteggiata perché io ...