“Siamo tutt? pride-storie di unicità, diritti e libertà” a Martina Franca Evento in masseria (Di mercoledì 6 luglio 2022) Di seguito il comunicato: Quali sono le esperienze, le sfide e le battaglie in cui sono impegnate le donne, le madri e la comunità LGBTQ+ oggi, tra clamorosi ritorni al passato e violente manifestazioni di intolleranza? Quali sono le ingiustizie e le disparità che sono costrett? a subire? È tempo che questi argomenti diventino discorsi collettivi, pubblici, che percorreranno senza timore le conversazioni e che facciano dell’unicità l’identità senza confini delle persone che abitano la Terra del XXI secolo. masseria Palesi è lieta di accogliere l’ Evento “Siamo tutt? pride” per sensibilizzare la nostra bellissima Puglia alla ricchezza dell’unicità. E’ un vero onore poter ascoltare storie di coraggio, di diritti e di ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 6 luglio 2022) Di seguito il comunicato: Quali sono le esperienze, le sfide e le battaglie in cui sono impegnate le donne, le madri e la comunità LGBTQ+ oggi, tra clamorosi ritorni al passato e violente manifestazioni di intolleranza? Quali sono le ingiustizie e le disparità che sono costrett? a subire? È tempo che questi argomenti diventino discorsi collettivi, pubblici, che percorreranno senza timore le conversazioni e che facciano dell’l’identità senza confini delle persone che abitano la Terra del XXI secolo.Palesi è lieta di accogliere l’” per sensibilizzare la nostra bellissima Puglia alla ricchezza dell’. E’ un vero onore poter ascoltaredi coraggio, die di ...

LucaLindholm : @Lollobast Tale affermazione vale solo per il virus HIV dell’AIDS, che muta ogni 2000 replicazioni. Con il SARÀ-CO… - gjsvlle : @i84jss @el91hy @shqutovt oh lutamm tu mi segui pure siamo i migliori t'agg mis o follow pke vogij ben a tutt quant… - Shxdxw02 : Incredibile come, quelli la a furia di mettere #Nervosetti a caso per ogni cosa mentre ogni eravamo e siamo tutt'or… - 19cecilia06 : RT @Rodo97asroma: Ok a quanto pare è tutt'altro che fatta. Possiamo dire che il figlio di Zaccagni al momento ha il padre ignoto, siamo in… - _samuel18 : RT @Rodo97asroma: Ok a quanto pare è tutt'altro che fatta. Possiamo dire che il figlio di Zaccagni al momento ha il padre ignoto, siamo in… -