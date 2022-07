Sgarbi stronca le polemiche sterili | “Ecco perché metto in mostra Evola”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug – Da un’idea di Vittorio, al Mart di Rovereto è stata allestita una splendida– dal 15 maggio al 18 settembre 2022 – dedicata a Julius. Come si può leggere sul sito del museo trentino: “Il percorso espositivo del Mart è il maggiore mai organizzato. Inoltre 50 opere: in una prima parte, i dipinti appartenenti al periodo futurista caratterizzati da elementi astratti carichi di energia e inaspettatamente ‘psichedelici’; seguono i ‘paesaggi interiori’, espressione pura dello spirito con riferimenti ermetici ed esoterici; infine, gli anni Sessanta con le repliche delle sue opere storiche e alcuni dipinti figurativi che si discostano dalla sua produzione giovanile. Pur dedicandosi alla pittura per un arco di tempo brevissimo,ha attraversato la stagione delle ...

Pubblicità

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Scagliarsi contro una mostra (splendida) ideata da Sgarbi? Non è una saggia idea. La strepitosa replica di Vittorione ai cr… - IlPrimatoN : Scagliarsi contro una mostra (splendida) ideata da Sgarbi? Non è una saggia idea. La strepitosa replica di Vittorio… -

Il Primato Nazionale

Lo storico dell'arte, 'famoso' anche per i suoi recenti screzi con Vittorio, ha sonoramente bocciato il restyling della facciata esterna del parcheggio, un casermone in cemento mai apparso ...Barbara AlbertiAlex Belli e Delia Duran/ "E' tutta una messinscena" Durante l'intervista ... di Emanuela Longo) Barbara Alberti "VittorioUn'opera d'arte"/ "Il mio ex marito Amedeo ... Sgarbi stronca le critiche correct: “Ecco perché metto in mostra Evola”