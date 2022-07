Quello di Conte a Draghi è stato un piccolo ultimatum (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - Condizioni chiare e tempi certi. Il presidente M5s Giuseppe Conte è stato a Palazzo Chigi per trattare con il premier Mario Draghi sulla permanenza del Movimento 5 stelle nell'esecutivo. L'ex presidente del Consiglio ha portato sul tavolo di palazzo Chigi le richieste concordate al Consiglio nazionale di questa mattina. Dalla difesa del superbonus (una delle ipotesi e' quella di inserire le correzioni in un emendamento al dl semplificazioni fiscali) al salario minimo, da misure sull'agenda sociale ad una conferma del reddito di cittadinanza. Richieste con le quali si vincola l'appoggio del Movimento al governo. Conte poi in serata riunirà i gruppi parlamentari per discutere il da farsi, ma intanto nel primo pomeriggio è attesa la decisione del governo sul dl aiuti. La strada dovrebbe essere quella della fiducia ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - Condizioni chiare e tempi certi. Il presidente M5s Giuseppea Palazzo Chigi per trattare con il premier Mariosulla permanenza del Movimento 5 stelle nell'esecutivo. L'ex presidente del Consiglio ha portato sul tavolo di palazzo Chigi le richieste concordate al Consiglio nazionale di questa mattina. Dalla difesa del superbonus (una delle ipotesi e' quella di inserire le correzioni in un emendamento al dl semplificazioni fiscali) al salario minimo, da misure sull'agenda sociale ad una conferma del reddito di cittadinanza. Richieste con le quali si vincola l'appoggio del Movimento al governo.poi in serata riunirà i gruppi parlamentari per discutere il da farsi, ma intanto nel primo pomeriggio è attesa la decisione del governo sul dl aiuti. La strada dovrebbe essere quella della fiducia ...

