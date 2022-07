Prove Invalsi, i presidi chiedono una profonda riflessione: “Divari territoriali insostenibili, serve riforma del sistema” (Di mercoledì 6 luglio 2022) ''La pubblicazione delle Rilevazioni nazionali degli apprendimenti 2021-22 effettuate dall'Invalsi impone una riflessione molto seria sulla necessità di riformare la scuola. Se da una parte alcuni dati ci lasciano qualche margine di positività, vale a dire l'arrestarsi del crollo delle percentuali di apprendimento registrato lo scorso anno scolastico, è pur vero che ci sono tanti, troppi segnali rivelatori di un malessere che non può lasciare indifferente il Paese''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 luglio 2022) ''La pubblicazione delle Rilevazioni nazionali degli apprendimenti 2021-22 effettuate dall'impone unamolto seria sulla necessità dire la scuola. Se da una parte alcuni dati ci lasciano qualche margine di positività, vale a dire l'arrestarsi del crollo delle percentuali di apprendimento registrato lo scorso anno scolastico, è pur vero che ci sono tanti, troppi segnali rivelatori di un malessere che non può lasciare indifferente il Paese''. L'articolo .

