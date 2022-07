Picco Covid, secondo Lopalco già a metà Luglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) . Per l’esperto resta fondamentale la protezione proveniente dal vaccino “Siamo vicini al Picco. A metà Luglio dovremmo averlo raggiunto”. È la previsione di Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene e Prevenzione presso l’università del Salento, che è stato intervistato dal Corriere della Sera. L’analisi di Lopalco si fonda su due elementi: «Innanzitutto vale l’osservazione di quanto sta avvenendo nei Paesi in cui questa sottovariante di Omicron è arrivata per prima dando avvio alla rapida risalita dei casi. Inoltre abbiamo come riferimento quanto è avvenuto nelle ondate precedenti». #Covid19 – La situazione in Italia al 5 Luglio: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/YqFk4aHblS — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) July 5, 2022 Sulla discesa dei contagi ad ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) . Per l’esperto resta fondamentale la protezione proveniente dal vaccino “Siamo vicini al. Adovremmo averlo raggiunto”. È la previsione di Pier Luigi, professore di Igiene e Prevenzione presso l’università del Salento, che è stato intervistato dal Corriere della Sera. L’analisi disi fonda su due elementi: «Innanzitutto vale l’osservazione di quanto sta avvenendo nei Paesi in cui questa sottovariante di Omicron è arrivata per prima dando avvio alla rapida risalita dei casi. Inoltre abbiamo come riferimento quanto è avvenuto nelle ondate precedenti». #19 – La situazione in Italia al 5: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/YqFk4aHblS — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) July 5, 2022 Sulla discesa dei contagi ad ...

