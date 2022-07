Parma | 35enne prova a difendere donna aggredita dal marito | ucciso a coltellate

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Accoltellato per aver difeso una. È successo ieri sera a Gaione, una frazione di, dove undi origine moldava di nome Vitalie Sofroni è statoin un parcheggio. L’uomo, secondo quanto ricostruito, si era intromesso in un discussione tra un suo collega e la moglie di quest’ultimo. I coniugi, che a quanto pare erano in procinto di separarsi, si erano incontrati per un chiarimento, ma avevano iniziato a litigare animatamente. Sofroni, avendo visto la scena, aveva deciso di intervenire in difesa della. Il suo collega e connazionale però si sarebbe scagliato contro di lui con un coltello, sferrando diversi fendenti e uccidendolo con un colpo al cuore. Sarebbe poi scappato in un parco, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo poco dopo e a ...