Oltre 15 milioni di italiani in partenza a luglio | lago di Como tra le mete più ambite

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Continua l’onda lunga della “vacanza di prossimità” che predilige le destinazioni nazionali Non solo Clooney e non solo jet-set: ildisi conferma tra leturistiche preferite degliin vacanza a, “riscoperto” dai connazionali anche nei due anni di “vacanze di prossimità” in tempo di pandemia. Ora si torna alla normalità ma il turismo “a corto raggio” è ormai consolidato e destinato a rimanere. Asi muoveranno un totale di 15,4di, diretti principalmente al mare anche se le destinazioni alpine e i laghi del nord vengono immediatamente dopo in classifica. L’aumento di quota dei connazionali in viaggio è del 7% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: influisce nella scelta di ...

Pubblicità

ItaliaViva : Paghiamo oltre 10 milioni al mese di sanzioni all'Europa, più altre sanzioni, perché un 1/3 del Paese non ha depura… - PietroMazzara : Ufficiale il rinnovo a lungo termine del contratto tra il #Milan e #Puma. Accordo da oltre 30 milioni annui. Puma p… - reportrai3 : I consorzi siciliani che gestiscono queste opere sono commissariati da anni dalla Regione. Partecipano anche loro a… - linkmotorsepoca : RENAULT - 4 - TL - 1986 - ISCRITTA ASI - SENZA RUGGINE - METANO - € 4000 Terzo modello più venduto nella storia de… - antonellacirce1 : RT @JamesLucasIT: Il mare di fiori dell'Olanda in piena fioritura. Oltre 30 milioni di tulipani. -

Regione Emilia Romagna

... alla sua nascita, il buco nero doveva essere di100.000 masse solari. I buchi neri attuali, ... in grado di far crescere un miliardo di buchi neri di massa solare in poche centinaia didi ...I primi 500serviranno a finanziare progetti in 3.198 scuole con studentesse e studenti ...il 50% dei fondi è destinato al Sud. Le scuole coinvolte in questo primo step riceveranno, nei ... Sviluppo e imprese, 13 milioni di euro per attrarre nuovi investimenti in Emilia-Romagna e creare buona occupazione offre duttilità tattica oltre che qualità tecniche notevoli. È uno che ha in canna dribbling, assist e gol: sa fare la differenza. Il Chelsea “avvicina” Ziyech al Milan Ziyech ha una valutazione di ...Senza Cristiano Ronaldo lo United potrebbe puntare su Dybala obiettivo dell'Inter oppure un'altra importante pedina nerazzurra ...