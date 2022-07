Non è ancora tempo di rivoluzioni, Djokovic batte Sinner in rimonta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Finché è durato è stato bello. Jannik Sinner è stato a un passo (lungo quanto un set, a dire il vero) dall’approdare in semifinale a Wimbledon e, soprattutto, dal battere L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 6 luglio 2022) Finché è durato è stato bello. Jannikè stato a un passo (lungo quanto un set, a dire il vero) dall’approdare in semifinale a Wimbledon e, soprattutto, dalre L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

amnestyitalia : ?? #Egitto: Ahmed Samir Santawy è stato condannato a 3 anni di carcere con l'accusa di aver pubblicato notizie false… - Giorgiolaporta : Io non ricordo Piero Angela ridacchiare su battute imbecilli, mentre un premio Nobel era ancora tiepido in obitorio… - CarloVerdelli : #Marmolada L’inizio della nostra fine ha un’altra data ancora: 3 luglio 2022, distacco di un blocco di ghiaccio per… - shelovesnjh : RT @EIGHTSVOICE: quando ti dicono che il giorno prima di un esame non si studia ma tu il giorno prima hai ancora mezzo programma da ripeter… - SHIN_Fafnhir : @Cla___________ @alposto Non é così semplice. Aggiungi un dato. Più aria evaporata e più albedo. Adesso un altro. M… -