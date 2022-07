Napoli, in Francia sono sicuri: il Marsiglia sta cercando l’accordo con Mertens (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si allontana la possibile permanenza di Mertens in azzurro. I suoi agenti in trattative con il Marsiglia Dries Mertens, attualmente svincolato vista la scadenza di contratto con il Napoli, sarebbe ora più vicino al trasferimento in Ligue 1. Secondo quanto riportato da Footmercato, i suoi agenti sarebbero giunti a Marsiglia per cercare di trovare l’accordo definitivo con l’OM. Si tratta sulla durata del contratto, con il belga che chiede due anni, mentre i transalpini ne offrono uno più opzione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si allontana la possibile permanenza diin azzurro. I suoi agenti in trattative con ilDries, attualmente svincolato vista la scadenza di contratto con il, sarebbe ora più vicino al trasferimento in Ligue 1. Secondo quanto riportato da Footmercato, i suoi agenti sarebbero giunti aper cercare di trovaredefinitivo con l’OM. Si tratta sulla durata del contratto, con il belga che chiede due anni, mentre i transalpini ne offrono uno più opzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

