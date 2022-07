Milan, Dida torna in Brasile: un altro ex portiere rossonero al suo posto (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nelson Dida lascia il ruolo di allenatore dei portieri del Milan per tornare in Brasile. Al suo posto arriva un altro ex estremo difensore Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nelsonlascia il ruolo di allenatore dei portieri delperre in. Al suoarriva unex estremo difensore

Pubblicità

PianetaMilan : @acmilan, #Dida torna in #Brasile: un altro ex portiere rossonero al suo posto #ACMilan #Milan #SempreMilan - DiegoASR86 : - FabrizioRio1 : RT @SCRIGNOMAGICO: #ilunatici Bombetta di mercato di Scrigno: Dida lascia il Milan, dove da alcuni anni allenava i portieri, per intrapren… - LucioMichele1 : RT @SCRIGNOMAGICO: #ilunatici Bombetta di mercato di Scrigno: Dida lascia il Milan, dove da alcuni anni allenava i portieri, per intrapren… - SCRIGNOMAGICO : #ilunatici Bombetta di mercato di Scrigno: Dida lascia il Milan, dove da alcuni anni allenava i portieri, per intr… -