Meteo Italia, stop all’afa: cambia tutto nei prossimo giorni. Crollo delle temperature e nubifragi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Meteo Italia, guerra tra anticicloni. Settimane di caldo fuori dal comune, temperature che hanno sfiorato i 40°. L’anticiclone africano, responsabile dell’ondata di calore che ha caratterizzato la penisola Italiana, sembra avere le ore contate. In arrivo l’anticiclone delle Azzorre che porterà a un drastico abbassamento delle temperature. Meteo Italia, abbassamento delle temperature tra i 10 e il 18 gradi in gran parte delle regioni della penisola. Le giornate estive andrebbero incontro a partire dal 7 luglio a un vortice di aria fredda che abbasserà le temperature. tutto questo grazie all’anticiclone delle Azzorre che con sè ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022), guerra tra anticicloni. Settimane di caldo fuori dal comune,che hanno sfiorato i 40°. L’anticiclone africano, responsabile dell’ondata di calore che ha caratterizzato la penisolana, sembra avere le ore contate. In arrivo l’anticicloneAzzorre che porterà a un drastico abbassamento, abbassamentotra i 10 e il 18 gradi in gran parteregioni della penisola. Le giornate estive andrebbero incontro a partire dal 7 luglio a un vortice di aria fredda che abbasserà lequesto grazie all’anticicloneAzzorre che con sè ...

