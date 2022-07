Matteo e Valeria si sono lasciati | intervengono entrambi dopo Uomini e Donne

(Di mercoledì 6 luglio 2022)Ranieri eCardone sisettimane di segnalazioni, l’ex tronista dinon ha ancora trovato il coraggio di esporsi e, esattamente come è capitato con Sophie Codegoni, ha fatto fare il primo passo alla sua ex fidanzata.siRagazzi/e io enon... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

si sono lasciati Ragazzi/e io enon stiamo più insieme, purtroppo non sempre le cose. vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po' di comprensione perché non sto passando un bel ...E' finita la storia traRanieri e... Uomini e Donne, Valeria Cardone annuncia: “Io e Matteo non stiamo più insieme” Le voci giravano già da diversi giorni e settimane ma ieri sera è arrivata la conferma ufficiale: si è conclusa la storia nata a Uomini e Donne di Maria De Filippi tra il tronista Matteo Ranieri e la ...Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati: i rispettivi annunci su Instagram sono una chiara richiesta di comprensione in un momento delicato ...