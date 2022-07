Maneskin sabato al Circo Massimo di Roma | l’appello dei medici | “Una follia | rischiamo 20mila positivi al Covid in una botta sola Spostatelo”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) A pochi giorni dal grande evento deialdicon 70mila fan attesi sotto il palco, scoppia la polemica sanitaria. Proprio ieri si è superata la soglia dei 100mila casi dial giorno per la prima volta dallo scorso febbraio. La sottovariante Omicron 5 è assai più contagiosa. Unastanza che fa preoccupare il sistema sanitario nazionale per il flusso delle terapie intensive e dei ricoveri negli ospedali. Tra l’altro anche Giorgia Soleri, fidanzata del frontman della band Damiano, è positiva al. Il concerto deiprevisto per9 luglio dovrebbe coincidere con i giorni del “picco” dei contagi, dopo la curva pandemica dovrebbe scendere. “Un maxi-assembramento al...

In Italia è indubbiamente l'evento dell'estate.9 luglio, al Circo Massimo di Roma, oltre 70 mila persone assisteranno al concerto dei. L'assembramento dei fan, per, spaventa i medici, visto l'aumento dei contagi Covid causati dalla ...I medici lanciano un appello aie chiedono loro di procrastinare il concerto in programma9 luglio 2022 al Circo Massimo di Roma, dove saranno presenti più di 70mila persone. Un'istanza connessa all'emergenza ... Maneskin sabato al Circo Massimo di Roma, l’appello dei medici: “Una follia, rischiamo 20mila… Il 10 luglio è atteso il picco dei contagi, il giorno prima il gruppo romano si esibirà al Circo Massimo. L'allarme dei camici bianchi: ...La bassista del gruppo, che sabato suonerà al Circo Massimo, al suo rientro in città dopo il tour tra Europa e Stati Uniti si è concessa un salto nello storico locale, aperto nel 1880, rinomato per la ...