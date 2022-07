Juventus, countdown Pogba e Di Maria: nei prossimi giorni atterreranno a Torino (Di mercoledì 6 luglio 2022) Da Ibiza il primo, da Miami il secondo, Angel Di Maria e Paul Pogba sono pronti a lasciare le località delle vacanze. Per entrambi infatti si avvicina il momento di approdare sotto la Mole e la Torino bianconera è già in fibrillazione per l’arrivo dei due colpi dell’estate. Sia l’argentino che il francese sono attesi a Caselle a stretto giro di posta, così da poter svolgere le visite mediche ed essere pronti per il primo allenamento della nuova stagione, con il tecnico Massimiliano Allegri che ha fissato il via ai lavori per la giornata di lunedì. E alla Continassa, salvo clamorosi colpi di scena, ci saranno anche Pogba e Di Maria: il countdown è partito, la Juve è pronta ad accogliere i due acquisti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Da Ibiza il primo, da Miami il secondo, Angel Die Paulsono pronti a lasciare le località delle vacanze. Per entrambi infatti si avvicina il momento di approdare sotto la Mole e labianconera è già in fibrillazione per l’arrivo dei due colpi dell’estate. Sia l’argentino che il francese sono attesi a Caselle a stretto giro di posta, così da poter svolgere le visite mediche ed essere pronti per il primo allenamento della nuova stagione, con il tecnico Massimiliano Allegri che ha fissato il via ai lavori per la giornata di lunedì. E alla Continassa, salvo clamorosi colpi di scena, ci saranno anchee Di: ilè partito, la Juve è pronta ad accogliere i due acquisti. SportFace.

