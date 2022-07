Il Milan rinnova per due anni la partnership con IDNTT (Di mercoledì 6 luglio 2022) IDNTT, Martech Content Factory attiva nell’ambito della produzione di contenuti omnichannel, ha rinnovato per altri due anni la partnership con il Milan. Il club rossonero è uno dei clienti più importanti per la società, con il quale IDNTT lavora da oltre sei anni, nonostante nel periodo ci siano stati diversi cambi di proprietà. Il 1° Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 6 luglio 2022), Martech Content Factory attiva nell’ambito della produzione di contenuti omnichannel, hato per altri duelacon il. Il club rossonero è uno dei clienti più importanti per la società, con il qualelavora da oltre sei, nonostante nel periodo ci siano stati diversi cambi di proprietà. Il 1° Calcio e Finanza.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: #Ibrahimovic rinnova. Accordo raggiunto: le ultime - FraNasato : Il #Milan rinnova per due anni la partnership con IDNTT, la società che ha contribuito alla nascita della Media House rossonera nel 2016 - yassine01937035 : RT @CalcioFinanza: Il #Milan rinnova per due anni la partnership con IDNTT, la società che contribuì alla nascita della Media House nel 201… - SiiocaMilan : RT @CalcioFinanza: Il #Milan rinnova per due anni la partnership con IDNTT, la società che contribuì alla nascita della Media House nel 201… - CalcioFinanza : Il #Milan rinnova per due anni la partnership con IDNTT, la società che contribuì alla nascita della Media House ne… -