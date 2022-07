Il Bologna prova a chiudere due colpi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Bologna non perde di vista il mercato e prova a chiudere due colpi. Il neo direttore sportivo dei rossoblu, Giovanni Sartori, è difatti al lavoro per rinforzare attacco e centrocampo per i quali sarebbero già stati individuati due obiettivi. : chi potrebbe arrivare? Il profilo sul quale gli emiliani si stanno concentrando per il reparto offensivo e’ la punta norvegese Strand Larsen, classe 2000, di proprietà del Groninge. Dopo le distanze iniziali, ora le parti si sarebbero riavvicinate con i rossoblù che sono partiti da una offerta di 6 milioni di euro per poi spingersi a 7 più bonus con la formula del prestito con diritto di riscatto, nonostante il club norvegese ne chieda 1,5 milioni in più. Regna comunque ottimismo sull’ esito finale della trattativa. Per la zona mediana, invece, il nome caldo è Szymon ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilnon perde di vista il mercato edue. Il neo direttore sportivo dei rossoblu, Giovanni Sartori, è difatti al lavoro per rinforzare attacco e centrocampo per i quali sarebbero già stati individuati due obiettivi. : chi potrebbe arrivare? Il profilo sul quale gli emiliani si stanno concentrando per il reparto offensivo e’ la punta norvegese Strand Larsen, classe 2000, di proprietà del Groninge. Dopo le distanze iniziali, ora le parti si sarebbero riavvicinate con i rossoblù che sono partiti da una offerta di 6 milioni di euro per poi spingersi a 7 più bonus con la formula del prestito con diritto di riscatto, nonostante il club norvegese ne chieda 1,5 milioni in più. Regna comunque ottimismo sull’ esito finale della trattativa. Per la zona mediana, invece, il nome caldo è Szymon ...

