Il Barcellona chiede tempo, Lewandowski aspetta ma il Bayern è irremovibile (Di mercoledì 6 luglio 2022) Serve tempo. Il monito a Robert Lewandowski è arrivato direttamente dal presidente del Barcellona Joan Laporta a margine della presentazione di Franck Kessie: «In questo momento non possiamo ancora fare acquisti. Stiamo parlando con i giocatori che ci interessano per farci aspettare». Che tradotto vuol dire, caro Robert sei il primo obiettivo del nostro calciomercato, ma ancora non possiamo assecondare le richieste del Bayern Monaco. aspettaci, se puoi. E qui sorge il problema, o almeno, potrebbe nascere il prossimo 12 luglio, giorno dell’inizio del ritiro della squadra bavarese. In Germania si vocifera che l’attaccante polacco possa non presentarsi al raduno, lanciando un ulteriore messaggio chiaro della sua volontà di andar via. Una volontà ammessa molto chiaramente dal ritiro della ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022) Serve. Il monito a Robertè arrivato direttamente dal presidente delJoan Laporta a margine della presentazione di Franck Kessie: «In questo momento non possiamo ancora fare acquisti. Stiamo parlando con i giocatori che ci interessano per farcire». Che tradotto vuol dire, caro Robert sei il primo obiettivo del nostro calciomercato, ma ancora non possiamo assecondare le richieste delMonaco.ci, se puoi. E qui sorge il problema, o almeno, potrebbe nascere il prossimo 12 luglio, giorno dell’inizio del ritiro della squadra bavarese. In Germania si vocifera che l’attaccante polacco possa non presentarsi al raduno, lanciando un ulteriore messaggio chiaro della sua volontà di andar via. Una volontà ammessa molto chiaramente dal ritiro della ...

