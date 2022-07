Grande Fratello Vip | indizio seconda concorrente | spunta fuori un altro nome molto discusso

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Alfonso Signorini, proprio in queste ore, ha condiviso uno smalto rosso dimenticato sul taxi, raccontando che si trattava del secondoin merito alla nuovaverso la Casa delVip.Vip: lanon è Pamela Prati? Naturalmente il taxi in questione ci ha fatto pensare ad un solo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tra indiscrezioni, indizi e anticipazioni, svelare il cast della settima edizione delVip si sta rivelando impresa non da poco. Gabriele Parpiglia fa chiarezza, confermando alcuni Vipponi e rivelano trattative in corso per due volti amatissimi.Vip, ...Ildi Guendalina Tavassi non ha nascosto che nel momento in cui la ragazza ha messo piede ... 'Soleil per me è unsì. Questa ragazza è approvata assolutamente...' Chi glielo dice però ... Grande Fratello Vip 7: da Pamela Prati a Rita Dalla Chiesa, ecco i possibili «vipponi» Concorrenti del Grande Fratello Vip 7 in trattativa: chi è confermato, tutti i nomi avanzati dall'autore del reality di Canale 5.In passato è stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip; proviamo a scoprire qualcosa in più su Giulia Salemi.