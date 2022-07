Elisa di Rivombrosa: impossibile dimenticare la perfida marchesa Lucrezia Van Necker | La vita dell’attrice oggi (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’acerrima nemica di Elisa era lei, la marchesa Van Necker, sempre pronta a tramare qualche complotto. Terminata la serie, l’attrice ha continuato il suo percorso. La popolare serie televisiva che ha stregato milioni di telespettatori è stata un’alchimia ben riuscita tra protagonisti e antagonisti. Tra questi c’era la marchesa Lucrezia Van Necker interpretata da Jane Alexander. La marchesa Van Necker (web source)La marchesa Nella fiction televisiva Lucrezia è la perfetta antagonista di Elisa. Donna perfida e dedita alle trame di corte, non disdegna l’omicidio per raggiungere i suoi scopi. Tra le sue vittime figura anche il marito. In passato è stata fidanzata con il conte Fabrizio ... Leggi su newstv (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’acerrima nemica diera lei, laVan, sempre pronta a tramare qualche complotto. Terminata la serie, l’attrice ha continuato il suo percorso. La popolare serie televisiva che ha stregato milioni di telespettatori è stata un’alchimia ben riuscita tra protagonisti e antagonisti. Tra questi c’era laVaninterpretata da Jane Alexander. LaVan(web source)LaNella fiction televisivaè la perfetta antagonista di. Donnae dedita alle trame di corte, non disdegna l’omicidio per raggiungere i suoi scopi. Tra le sue vittime figura anche il marito. In passato è stata fidanzata con il conte Fabrizio ...

Pubblicità

unpooverthetop : grazie piersilvio per aver messo elisa di rivombrosa gratis su mediaset infinity - retrosarumax : Mia madre si sta sparando una maratona di Elisa di Rivombrosa da ieri sera, è impressionante. - 84Jerulina : Alla fine ho deciso di vedere Elisa di Rivombrosa . E con questo ho detto tutto.?? #jeru - marinellibar : E comunque la Pascale in immagine ci ha perso 10 anni rispetto a quando stava con Berlusconi che me pareva Elisa di… - Giu_sta4 : @panificazione Chi faceva l'album delle figurine di Elisa di Rivombrosa? Su dai lo so che eravamo tutt* infossati?????? -