(Di mercoledì 6 luglio 2022) Inutile piangere sul mate versato. Pauloha fatto la sua scelta mesi fa e non ha mai conosciuto rimpianti . Non gli stavano bene le esitazioni della Juventus nel concedergli un contratto all'...

Pubblicità

junews24com : Dybala Inter, Lukaku chiude le porte alla Joya. Ora c'è solo una possibilità - - interxmtv : RT @GiuliaLoglisci_: ????C’è stato un nuovo contatto tra l'#Inter e #Dybala. La Joya aspetta ma ha fretta di chiudere. La permanenza di #Sanc… - sportli26181512 : #Dybala, c'è Joya anche senza Champions - FinallyGio459 : RT @ncorrasco: Difficilmente lo leggerete o lo ascolterete, ma la verità su Dybala è soltanto una (anche se piace a pochi). La squadra idea… - TheSopranos07 : Il mio pensiero su #Dybala. Se una #joya di calciatore così, ad oggi, 6 luglio da svincolato non ha trovato una squ… -

Inutile piangere sul mate versato. Pauloha fatto la sua scelta mesi fa e non ha mai conosciuto rimpianti . Non gli stavano bene le esitazioni della Juventus nel concedergli un contratto all'altezza delle sue illusioni, della visione ...Ma anche come la sensazione lasciata dall'uso dei tempi verbali sulla questione: "... Tutto finito e lamessa in soffitta È sbagliato pensarlo con due mesi di tatticismi di mercato davanti, ...Inutile piangere sul mate versato. Paulo Dybala ha fatto la sua scelta mesi fa e non ha mai conosciuto rimpianti. Non gli stavano bene le esitazioni della Juventus nel concedergli un contratto all’alt ...L’argentino resta un obiettivo di mercato anche se non facile. Il tecnico: «Non ci nascondiamo anche se il Milan parte favorito» ...