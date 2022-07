Draghi-Conte, focolai di tensione che non giovano a nessuno. Il mosaico di Fusi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Salvo nuovi rinvii per vere o presunte cause di forza maggiore, tra poche ore Mario Draghi e Giuseppe Conte si incontreranno per un faccia a faccia che a tener conto delle drammatizzazioni degli ultimi giorni in caso di mancato accordo potrebbe determinare l’uscita del M5S – ma meglio sarebbe dire di quel che ne resta – dalla maggioranza. Drammatizzazioni peraltro acuite dai boatos secondo cui se da Palazzo Chigi arrivassero concessioni che impattano sul decreto aiuti all’esame del Parlamento, dal termovalorizzatore a Roma al Reddito di cittadinanza, allora sarebbe Salvini a dire addio alle larghe quanto strambe intese che da un anno e mezzo fanno da piedistallo all’esecutivo. Si tratta di focolai di tensione non indifferenti che da un lato sono figlie della campagna elettorale di fatto già in corso per le elezioni ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 luglio 2022) Salvo nuovi rinvii per vere o presunte cause di forza maggiore, tra poche ore Marioe Giuseppesi incontreranno per un faccia a faccia che a tener conto delle drammatizzazioni degli ultimi giorni in caso di mancato accordo potrebbe determinare l’uscita del M5S – ma meglio sarebbe dire di quel che ne resta – dalla maggioranza. Drammatizzazioni peraltro acuite dai boatos secondo cui se da Palazzo Chigi arrivassero concessioni che impattano sul decreto aiuti all’esame del Parlamento, dal termovalorizzatore a Roma al Reddito di cittadinanza, allora sarebbe Salvini a dire addio alle larghe quanto strambe intese che da un anno e mezzo fanno da piedistallo all’esecutivo. Si tratta didinon indifferenti che da un lato sono figlie della campagna elettorale di fatto già in corso per le elezioni ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Dopo #Draghi che decide se #Conte debba o non debba stare nel #M5S, adesso #Franceschini del #Pd stringe il cappio:… - Linkiesta : Così l’Avvocato del popolo ha elevato le voci sulla sua inadeguatezza al rango di questione internazionale Dopo av… - fattoquotidiano : Incontro Draghi-Conte rinviato, il premier sui luoghi della tragedia della Marmolada. Anche il consiglio dei minist… - Elena07161968 : Oggi faccia a faccia Conte Draghi. Sarà decisivo? La staccano o no la spina? #ConteStaccaLaSpina - ChristiDurando : Per il governo il giorno più lungo, la diretta: si tratta sul dl Aiuti e per #Draghi faccia a faccia con #Conte… -